桃園市長提名 國民黨：民調與協調找出最強人選

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北19日電）國民黨桃園市長選舉人選尚未敲定，繼國民黨台北市議員羅智強宣布參選後，國民黨桃園市區域立委呂玉玲明天也將召開記者會宣布參選。國民黨文傳會副主委林家興表示，會秉持科學民調與在地協調找出最強人選，一切以黨的勝選為最高目的。

對於年底選舉，呂玉玲日前曾表示，「黨若需要，我會努力」。

林家興表示，國民黨會秉持科學民調與在地協調找出最強人選，爭取桃園選民的認同，一切以黨的勝選為最高目的，這件事不會改變。

國民黨秘書長黃健庭稍早受訪時也說，桃園市長提名沒有所謂的口袋名單，能贏得選戰就是黨要的人，黨中央也從未說過要提名呂玉玲。現在民進黨都沒出牌，國民黨沒道理要先出牌。

黃健庭說，辦初選反而對黨中央最輕鬆，但初選結果是否真能把問題解決。民調易被敵對陣營灌票，導致民調失真，且初選也會造成撕裂，表面上看似公平，但常常是不負責任的作法，民進黨也是除非不得已才舉辦初選，過程中也是殺得刀刀見骨。（編輯：楊蘭軒）1110419