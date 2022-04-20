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首頁 / 政治

劉世忠匈牙利大學演講 指台灣與烏克蘭難相提並論

2022/4/20 07:10
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（中央社記者林育立柏林19日專電）駐匈牙利代表劉世忠今天在布達佩斯卡洛里大學演講時表示，從地理位置、產業重要性和民主成就來看，台灣與烏克蘭難以相提並論。

劉世忠應匈牙利歸正教會卡洛里大學（Károli Gáspár University of the Reformed Church）人文及社會科學學院邀請，今天以「發現美麗的台灣」為題發表演講，首先指台灣人民用行動表現人道關懷，共募集新台幣逾9億元及650噸的物資，協助烏克蘭周邊國家安置被迫逃離家園的烏克蘭人。

劉世忠指出，台灣擁有成熟的民主體制和自由開放社會，並積極維護台海和平，相較於多數國家，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫成果也堪稱資優生。

對於外界將台灣與烏克蘭類比，劉世忠演講時認為兩者難以相提並論，原因是台灣地理位置是美國主導印太戰略的重要資產，民主成就備受國際推崇，而且在半導體製造具關鍵地位。

位於布達佩斯的卡洛里大學是靜宜大學的姐妹校，去年4月曾與駐匈牙利代表處合辦視訊會議，由衛福部疾病管制署副署長羅一鈞分享台灣的抗疫經驗。（編輯：韋樞）1110420

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