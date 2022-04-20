本土疫情再起 國民黨籲儘速採購兒童疫苗

（中央社記者劉冠廷台北20日電）本土疫情再起，並出現2歲男童染疫過世個案，國民黨今天呼籲政府儘速採購兒童疫苗，副秘書長王育敏說，這波疫情若孩子失去疫苗的保護成為重症，可能會造成死亡，政府應要更加重視兒童防疫工作。

國民黨今天上午召開「政府該給兒童最安全的疫苗保護、給醫療人員最溫暖的支持」記者會，王育敏表示，中央疫情指揮中心並沒有超前部署，在兒童防疫措施上有疏忽，採購不到疫苗，說法也一變再變，衛福部長陳時中的說法從不敢期望，到可以簽約，她質疑為什麼轉折這麼大。

王育敏說，這波疫情中，孩子如果失去疫苗的保護，重症可能會造成死亡，要求政府儘速採購兒童疫苗。此外，除疫苗到位外，有關兒科加護病房，有無進行超前部署，政府也應該更加積極，孩子不是大人的縮小版，指揮中心必須肩負起照顧兒童的責任。

另一位國民黨副秘書長李彥秀則說，當全世界已針對5歲至11歲兒童疫苗超前部署，這3個多月來指揮中心做了什麼，當其他國家給家長選擇權並準備開打兒童疫苗時，台灣前兩天才透過緊急授權方式要施打莫德納，當家長對莫德納產生的副作用以及安全數據有疑慮之際，政府可否有更多同理心，感受家長的憂慮。

與會的台北市國小家長聯合會總會長廖智豪也說，為何大人接種疫苗有很多的選擇，小孩卻只有一種，為何政府準備幫兒童接種的疫苗是莫德納，不是兒童版的疫苗，希望政府確實提出更強大的數字做支撐，告訴家長孩子可打什麼疫苗，並給予家長選擇權。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，從醫療界的角度來看，施打疫苗比不打疫苗的好處較多，這是防疫的大方向，但家長的憂慮必須顧及，疫情爆發的同時，如果政府決定要讓幼兒施打疫苗，一定要站出來負責任向家長說明一切疫苗的可能性，包括副作用、可能的結果等，站在一起共同面對結果，讓家長釋懷，是政府的責任。（編輯：趙蔚蘭）1110420