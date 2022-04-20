蔡英文：已向國外買1億劑快篩 價格降至百元

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民進黨主席蔡英文20日在常會提到，已向國外購買1億劑快篩劑，目標把每劑價格控制在百元。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北20日電）本土確診數創新高，民進黨主席蔡英文今天在常會提到，已向國外購買總共1億劑的快篩劑，國家隊一天可生產30多萬劑，目標是把價格控制在每劑100元；做好配送銷售系統、確保價格是政府的功課。

民進黨今天召開中常會，疫情是常委關切焦點。與會人士轉述，中常委許淑華提到，快篩劑的數量要趕快進來，居家隔離要有配套指引，建議各縣市長錄影片，告訴民眾居家隔離、配送藥流程，讓民眾了解。中常委鄭運鵬也提到，應該明確讓民眾知道防疫政策指引。

與會人士轉述，蔡英文在會中提到，台灣跟國外買了總共1億劑的快篩劑，預計一天可進口87萬劑，另外，台灣自己有國家隊，國家隊一天可以生產約30、40萬劑，接下來怎麼配送是重點，目標是把價格控制在每劑快篩劑新台幣100元，配送銷售系統做好、確保價格是政府的功課。

與會人士轉述，民進黨秘書長林錫耀說，雖然大家對疫情的發展有點緊張、擔心，不過，內部有做了一些民調，多數人接受防疫往開放方向走，請大家要堅定這樣的信心，不管行政部門、黨公職都要因應克服難關。

林錫耀並拜託黨公職幫忙，只要指揮中心、總統、行政院長對疫情如何自主防疫有論述指引，請大家協助對外溝通說明；林錫耀說，除了指揮中心，黨部也會協助製作淺顯易懂的指引，請黨公職協助轉傳、擴散。（編輯：黃國倫）1110420