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竹市初選或徵召民進黨27日討論 鄭宏輝表態爭取

2022/4/20 19:19
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（中央社記者葉素萍台北20日電）新竹縣市合併升格今年已確定來不及，民進黨下週中執會將討論竹竹彰選舉徵召提名作業。行政院顧問鄭宏輝今天正式表態，將參選民進黨新竹市市長提名初選。

先前卡在縣市升格與否問題，民進黨在新竹縣、新竹市、彰化縣布局停滯，現因升格難以定案，今年已確定來不及，民進黨接下來將啟動竹竹彰選舉徵召提名作業。

依照民進黨規定，新竹市要進行初選，新竹縣與彰化縣則採徵召；不過，這些縣市具體應如何處理，最後還是要看中執會的決定。

已登記爭取連任民進黨新竹市黨部主委的陳建名日前表態，為市長候選人抬轎，不會成為市長候選人；接任民進黨發言人的新竹市議員李妍慧則因為黨的內規，不能參加新竹市長初選；一般認為，若民進黨在新竹市採取「初選」途徑，鄭宏輝出線機率最高。

不過，新竹地方也傳出，高層欲以「找出最強人選」為由，醞釀翻案以「徵召」方式提名。

民進黨內人士今天指出，預計27日中執會將討論到新竹縣市、彰化縣選舉徵召提名作業，屆時將確定竹市要採行初選或徵召。

鄭宏輝今天透過臉書宣布，將參選民進黨新竹市市長提名初選。他說，大新竹合併案引起地方熱烈討論與高度期待，在合併升格案宣告來不及後，依照民進黨全代會通過的2022提名特別條例，兩屆任滿的縣市將辦理提名初選民調。屏東縣已透過民調初選產生候選人，接下來民進黨也將展開辦理新竹市市長初選作業。

鄭宏輝認為，以客觀的初選民調為標準，找到「最強、會贏」的候選人，一直是民進黨捍衛的價值與採用的方法。

對於鄭宏輝表態爭取初選，民進黨發言人黃彩玲說，關於選舉的問題，都將由選對會進行討論處理。

李妍慧今天受訪時指出，她接任發言人時，就知道依照黨的內規年底不能參選新竹市長，她會聽黨中央的安排，不會主動爭取初選或徵召，尊重選對會最後的決定。（編輯：黃國倫）1110420

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