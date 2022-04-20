林佳龍籲選中市長應表態 蔡其昌：黨徵召就全力以赴

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（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北20日電）民進黨立委何欣純宣布爭取徵召參選台中市長，前台中市長林佳龍籲立法院副院長蔡其昌應當仁不讓，不是等別人徵召。蔡其昌說，數度表達「只要黨徵召蔡其昌，就全力以赴」的立場，他不清楚要表態到什麼程度才算明確。

民進黨立委何欣純19日召開記者會宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名，她表示，有決心拚、有決心贏，只有台中要更好的理念，召開記者會希望讓民進黨黨主席蔡英文聽到她的想法。

對此，林佳龍說，相信蔡其昌是優秀人才，會傾聽民意，如果可以明確表達爭取提名之意，會帶來支持者更大熱情，至於要不要辭立法院副院長，是蔡其昌個人判斷決定，他予以尊重，這也涉及徵召時，黨主席跟選對會將加以了解。

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林佳龍呼籲，蔡其昌要像前台中市交通局長王義川、何欣純一樣敢表態，說自己就是要為台中市民服務，要有強烈的當仁不讓，而不是等到別人徵召。

蔡其昌表示，徵召制度就是表達立場，而他數度表達「只要黨徵召蔡其昌，我就全力以赴，一定力拚勝選」的立場，後續就尊重民進黨黨主席蔡英文的選擇，其他不知道在「徵召」制度下，還要做什麼表態才算表態。所以也不清楚林佳龍所謂的表態不夠明確，是指表態到什麼程度才算是明確。（編輯：楊凱翔）1110420