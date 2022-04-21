蘇貞昌：110年度中央總決算賸餘2971億 歷年最高

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，110年度中央政府總決算歲入歲出由原預算差短新台幣824億元，大幅反轉為賸餘2971億元，創下歷年來最高，且連續4年賸餘破千億元。

行政院會今天通過「110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表，將於月底依決算法規定，函送監察院。

110年度中央政府總預算原歲入歲出差短824億元，連同債務還本850億元，尚須融資調度1674億元，但實際執行結果，歲入歲出賸餘2971億元，扣除債務還本1200億元後，尚有收支賸餘1771億元，且原預算的舉借債務1674億元並未執行。

另外，110年度中央政府營業基金及非營業特種基金預算實際執行結果部分，營業基金淨利2286億元，較預算數1929億元增加357億元；作業基金賸餘352億元，較預算數270億元增加82億元；債務基金、特別收入基金及資本計畫基金則賸餘905億元，較預算數593億元增加312億元。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，中央政府總決算歲入歲出由原預算差短824億元，大幅反轉為賸餘2971億元，不僅創下歷年來最高，而且是連續4年賸餘破千億元。

蘇貞昌說，去年中央政府債務還本決算數1200億元，也創下20年來新高，較原編預算數850億元多還350億元，顯示近年來政府財政持續穩健改善。

他表示，經濟果實要與民眾分享，政府已加發低收入與中低收入戶生活補貼、擴大租金補貼範圍，也減免多項政策性貸款升息負擔，但仍要請各部會多設想福利政策。（編輯：蘇志宗）1110421