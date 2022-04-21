高普考錄取人員實作培訓 保訓會：發揮即訓即用效果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北21日電）保訓會今天說，為協助高普考錄取人員到職後能立即上手，積極協調相關專業主管機關，在實務訓練期間，開辦集中密集專業實作培訓，以強化專業即戰力，發揮「即訓即用」的最佳培訓效果。

考試院透過新聞稿指出，公務人員保障暨培訓委員會今天在院會以「公務人員高等考試三級考試暨普通考試錄取人員集中實務訓練辦理情形」為題，進行業務報告。

保訓會表示，國考錄取人員在實務訓練過程，如果因專業訓練不足，可能因無法勝任工作造成壓力過大，甚至萌生退意導致中途離訓。考量錄取人員雖分配機關不同，但相同類科職位所需專業知能有其共通性，如果能集中辦理專業知能培訓，不僅較具培訓經濟效益及效能，並能確保訓練品質一致。

保訓會說，因此主動協調各考試類科相關專業主管機關，集中辦理專業實作培訓，協助考試錄取人員儘快適應業務，並期望能發揮「即訓即用」的專業即戰力。

保訓會表示，110年高普考正額錄取人員已向用人機關報到，正進行訓練中，110年高普考集中實務訓練的規劃重點，除安排相關專業知能課程外，例如土木工程類科著重於「採購法規」、「履約驗收」等專業課程，安排相關案例分享，並採行實作課程、工作坊等。

保訓會指出，「2030雙語國家」是重要政策，集中實務訓練都安排職場專業英語課程，強化受訓人員英語能力，例如僑務行政類科安排「公務英語訓練」課程，客家事務行政類科增列「客家英語」課程，水利工程類科增列「水利專業英文應用」等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考量疫情嚴峻，保訓會說，為降低疫情對集中實務訓練影響，請各機關評估採遠距學習的替代方案，積極運用既有線上學習資源，或建置線上學習課程，逐步建置實體教學與數位學習兼具的混成學習機制。

考試院長黃榮村表示，集中實務訓練是要強化考試錄取人員專業知能，請保訓會持續協調各考試類科相關專業主管機關、精進辦理，以落實「考訓用」合一，為國家培育優質公務人力。（編輯：林克倫）1110421