法務部扮演行政院幕僚角色 為韓豫平案提解方

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（中央社記者蕭博文台北22日電）前少將參謀長韓豫平被控詐取加菜金，判刑4年半定讞，今天獲總統蔡英文特赦。法務部長蔡清祥表示，特赦是總統職權，法務部僅是扮演行政院幕僚角色，就韓豫平案提供法律意見。

蔡清祥今天表示，韓豫平案引發社會不同意見，法務部隨即站在行政院幕僚的角色上，於法律許可的範圍內，研究各種可行方案，包括再審、非常上訴、釋憲、特赦，並將研析意見提供給行政院參考。

蔡清祥說，除提供法律意見給行政院參考，也將資料轉給最高檢察署研議是否有非常上訴或再審的可能，但包括個案的再審、非常上訴、釋憲等救濟都不是法務部的職權，因此尊重各機關的決定。

蔡清祥也回應，總統並無就特赦詢問他本人意見，法務部所為都是基於行政院幕僚的角色。

全案起於，花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控於民國104年間，指示士官張淯森以不實名冊領取獎勵演習有功官兵的加菜金，支應民人餐費。

一審花蓮地方法院認為，加菜金不得用於民間人士，依利用職務上機會詐取財物罪，判處韓豫平有期徒刑4年6月，褫奪公權4年；張淯森判刑1年，緩刑3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理，仍認定韓豫平明知餐會有民人參加，且加菜金不得支應非軍人餐費，仍不顧幕僚反對，非法挪用加菜金支應，維持一審刑度；案經最高法院今年2月駁回上訴，全案定讞。

韓豫平隨後召開記者會，表示未將任何錢放入口袋，請求總統蔡英文等人協助，還他清白；法務部隨即展開資料蒐集與法律意見研析工作，最高檢察署本月6日並召集花蓮地檢署、花蓮高分檢檢察官研議是否有非常上訴空間。

花蓮高分檢檢察官施慶堂訪談國防部主計局歲計處長、陸軍司令部主計處長等相關人員後，認為本案加菜金在陸軍司令部發給花防部時，花防部已經檢據核銷，意指這筆錢在花防部就是保管款，時任花防部指揮官劉得金具有加菜金分配的核定權。

花蓮高分檢認為，本案是「自己騙自己」，並無欺騙第三人，而使第三人交付財物的情形，本案有新事證及新證據，決定就韓豫平、張淯森涉犯貪污治罪條例部分聲請再審。

總統府發言人張惇涵今天則表示，蔡總統考量韓豫平、張淯森所涉情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕，依赦免法第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑宣告均為無效。（編輯：李錫璋）1110422