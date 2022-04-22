外交部製播攜手台灣第4季 東南亞收視人次近2億

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）外交部今天表示，外交部與菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、印度及新加坡6國電視台合作，以當地語言製播的「攜手台灣（Embracing Taiwan）」第4季節目已播完12集，總計收視人次超過1億9080萬。

外交部發布新聞稿指出，「攜手台灣」第4季電視節目已於去年8月至今年3月分12集陸續在6個新南向政策目標國家的電視媒體播映，其中馬來西亞製作的節目也在汶萊播出，總計收視人次超過1億9080萬。

外交部指出，本季「攜手台灣」節目內容包括介紹台灣「六大核心戰略產業」、防疫成效，以及與合作的6個東南亞國家在各領域的交流，呈現台灣科技創新、產業發展，以及社會、人文、多元文化等不同面向。

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外交部指出，每個國家製播節目2集，每集長度約22分鐘，均以高解析（HD）畫質攝製，疫情期間並以遠距合作方式拍攝，播映後廣獲得良好迴響，對於增加新南向國家民眾對台灣的好感度及促進雙邊交流與合作都有正面效益。

外交部於民國108年、109年辦理3季「新南向國家電視合作專案」，前後與菲、越、泰、印度及馬來西亞等新南向國家主流電視媒體合作，針對當地民眾特性及喜好，以當地國語言製播「攜手台灣」國情節目。這次是第4次製播，外交部強調，希望累積新南向目標國家民眾對台灣的深度瞭解，並強化與各新南向國家人民的互動。（編輯：蘇志宗）1110422