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工程界綠能轉型 總統：從公有建築帶頭做起

2022/4/23 15:19（4/23 16:31 更新）
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台北市土木技師公會23日舉行第16屆第一次會員大會，總統蔡英文出席致詞表示，政府期許未來公共工程和個人建物掌握更多減碳工法和技術，從公有建築帶頭做起，帶動民間建築逐步落實，並強化建築節能法規，推動工程界綠能轉型。中央社記者郭日曉攝　111年4月23日
台北市土木技師公會23日舉行第16屆第一次會員大會，總統蔡英文出席致詞表示，政府期許未來公共工程和個人建物掌握更多減碳工法和技術，從公有建築帶頭做起，帶動民間建築逐步落實，並強化建築節能法規，推動工程界綠能轉型。中央社記者郭日曉攝　111年4月23日
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（中央社記者江明晏台北23日電）總統蔡英文今天表示，政府期許未來公共工程和個人建物掌握更多減碳工法技術，從公有建築帶頭做起，帶動民間建築逐步落實，並強化建築節能法規，推動工程界綠能轉型。

台北市土木技師公會今天舉行第16屆第一次會員大會，總統出席致詞表示，土木技師公會和政府攜手建設台灣，用專業守護國人居住安全，提升生活品質，不論是造橋鋪路和都市規劃，很多重大工程都有賴土木技師把關，發生天然災害和事故時，土木技師都在第一時間趕到現場，貢獻專業協助救災與重建。

總統表示，因應節能減碳，政府也期許未來公共工程和個人建物都能掌握更多減碳工法和技術，引進更多智慧節能概念，共同減輕地球負擔，從公有建築帶頭做起，也帶動民間建築逐步落實，強化建築節能法規，推動工程界的綠能轉型。對於公會的建言，總統指出，會一一加以檢視、解決。

土木技師公會理事長莊均緯表示，感佩總統推動離岸風電綠能政策，確保台灣未來電力供應，但台灣因為颱風、地震、液化等特殊條件，國外風場經驗不能完全適用台灣，顧問公司和技師公會合作致力本土技術規格，才能夠讓安全落實。

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他表示，國內風電有關本土化的設計能力，其實都可以做得到，盼政府未來積極推動風電設計和施工的本土化，並希望在企劃訂定本國仲裁條款，建議仲裁條款要直接在契約裡作為選用，減少訟文者，避免遲來的正義。

他也提到，永續工程是國家重要施政，工程要達到永續發展，要建立全生命週期的重要流程，包括規劃、設計、施工到維護、管理，目前工程界所齊力的「土木工程法」已經送立法院，這部法案可以確保未來土木工程維護品質，例如：避免南方澳斷橋事件，盼總統能正視這部法案的急迫性，推動立法，保障人民安全，避免災害發生。（編輯：郭無患）1110423

台北市土木技師公會第16屆第一次會員大會23日下午在台北舉行，總統蔡英文（後）應邀出席，進場時揮手致意，受到現場與會者熱烈歡迎。中央社記者郭日曉攝　111年4月23日
台北市土木技師公會第16屆第一次會員大會23日下午在台北舉行，總統蔡英文（後）應邀出席，進場時揮手致意，受到現場與會者熱烈歡迎。中央社記者郭日曉攝　111年4月23日
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