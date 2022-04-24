5月台比經濟合作會聚焦半導體 IMEC策略長參與成亮點

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）台灣與比利時經濟合作會議5月5日將在台北登場，聚焦半導體產業合作。擁有台積電、三星以及英特爾等半導體大廠「金頭腦」美譽的比利時研究機構IMEC策略長德鮑克，將在會中引介全球最新半導體研發趨勢，成為本次會議最大亮點。

比利時駐台北辦事處向中央社表示，第22屆台比經濟合作會議（Taiwan-Belgium Joint Business Council）將於5月5日在台北舉行，主題是台灣與比利時兩國的半導體產業介紹與促進交流。因疫情影響，活動將採「線上與實體」雙軌並行，比利時來賓將以線上方式跨海與會。

比利時駐台北辦事處指出，本次會議最值得關注的講者是比利時IMEC研究機構策略長德鮑克（ Jo De Boeck），他將在會中引介全球最新半導體研發趨勢。

簡稱IMEC的比利時微電子研究中心（Interuniversity Microelectronics Centre）總部位在比利時魯汶，是世界頂尖奈米科技研究中心，研究重點是領先業界3到10年的未來電子技術，因此被多國政府視為科技戰兵家必爭之地，是台積電、三星還有英特爾等重量級半導體業者的「金頭腦」。

此外，歐盟執委會、美國白宮也都把IMEC列為重點合作對象，韓國去年組部長級代表團參訪IMEC，中國國務院總理李克強早在2018年即曾專程赴IMEC參訪。

彭博社（Bloomberg）去年7月以「美中科技戰的前線在比利時」為題，強調美中都試圖掌握IMEC先進技術。英國「經濟學人」雜誌去年9月報導，晶片荒使半導體成為全球科技戰重心，IMEC的地位更是重中之重，因為它掌控了全球5500億美元半導體產業技術知識，合作夥伴都是全球頂尖廠商，包括英特爾、台積電、ASML等。

比利時駐台北辦事處指出，歐盟經貿辦事處經濟組長雍青龍（Thomas Jürgensen）也將在會中介紹2月公告的「歐洲晶片法」（EU Chips Act）具體政策。

歐盟執委會2月8日所提的「歐洲晶片法」主要探討增強歐洲在半導體供應鏈的安全、競爭力與韌性，預計投入超過430億歐元的公共與民間投資，另外也提供110億歐元加強現有研究、開發與創新技術。

台比經濟合作會議亮點還包括全球第四大化工廠蘇威集團（Solvay）正在台南興建「電子級過氧化氫」工廠，提供電子業製程所需關鍵原料，甫從德國來台的項目經理莫赫曼（Lennart Moehlman）將親自說明此項投資計畫。

同時，比利時瓦隆尼亞區（Walonreye）經貿與招商總署駐東京投資經理奇賽倫（Claire Ghyselen）將在會中介紹，瓦隆地區是台灣廠商進軍歐洲科技市場的絕佳投資點。比利時魯汶大學權威學者佛赫斯特（ Marian Verhelst）也將發表視訊演說，主題是關於「半導體主流趨勢:人工智慧晶片時代的到來」。

比利時駐台北辦事處指出，每年度的台比經濟合作會議是針對特定主題洽談進一步合作的最好機會，例如去年的「綠能智慧交通及電動車產業」相當成功，希望台灣企業踴躍參與，深化台比經貿交流。（編輯：林淑媛）1110424