亞太水峰會日本舉行 台灣參展主題：屏東二峰圳

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）第4屆亞太地區水高峰會23、24日在日本熊本市舉行，約30國領袖級或部長級人士參加，今天舉行閉幕式。外國單位只有台灣設攤位參展，主題是百年前日本技師設計的二峰圳。

謝長廷在臉書（Facebook）發文表示，配合第4屆亞太水峰會在熊本召開，駐日代表處與屏東縣政府合作，以約100年前日治時代日籍工程師鳥居信平設計、至今仍在使用的二峰圳為題，設置了展覽攤位，符合主辦單位對水資源永續經營的主題。

他說，展場還有其他縣市政府、研究單位以及非政府組織（NGO）的展覽，外國單位設攤位參展只有台灣，場地雖不大，但有台灣協會提供的相關書籍、雜誌、模型，及公視製作的「伏流水」水的秘密基地－二峰圳重見天日全紀錄片，搭配日文字幕，向國際友人及日本人介紹。

謝長廷在駐福岡辦事處處長陳銘俊陪同下參觀台灣的參展攤位，在接受日本的電視台採訪時表示，水是生命的泉源，乾淨的水才能帶來健康跟幸福，乾淨水的循環就是幸福的循環，是這次主題永續使用意義。

他說，台灣這次提供二峰圳相關資訊參展，顯示台日民間友好關係源遠流長，雙方站在此友好的基礎上，可繼續推進下一個百年，做世界友好與和平的典範。

本屆亞太地區水高峰會於昨天下午舉行領袖級會議，日本首相岸田文雄發表日本將致力於有關世界上水問題的「熊本水倡議」，內容指出，對於亞太地區國家，為了進行適應氣候變遷的技術提供、改善上下水道等水環境，日本今後5年內將提供約5000億日圓（約新台幣1157億元）支援。

領袖會議通過「熊本宣言」，期待加速有關水資源領域高品質基礎建設的整備。熊本宣言將在明年3月聯合國召開水會議時向世界發訊。

長期研究水議題的日皇德仁昨天上午與皇后雅子在東京的御所（寓所）以視訊方式參與本屆亞太地區水高峰會開幕式，德仁發表約30分鐘演講。在開幕式上，德仁致詞後，岸田也致詞。

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岸田表示，約130年前，生於熊本、學醫的北里柴三郎發現了威脅全球的鼠疫菌，盡力對抗疫病，點亮人類的未來。今日，人類透過與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的對抗，再度深深了解到世界各國合作克服人類共同的威脅、一同追求發展的重要性。

他說，氣候變遷這個社會課題愈來愈明顯存在於全球，水與貧窮、公共衛生、糧食、環境、能源、和平及安全保障等各種社會課題息息相關。對於有關水的社會課題，各國領袖都應負起責任，古有名言「善治國者必治水」，若現在能治水，對解決全球規模的社會課題可做出極大貢獻。（編輯：馮昭）1110424