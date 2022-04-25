基隆新竹改徵召 民進黨：視在野動態掌握提名節奏

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨選對會決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意以徵召方式進行；民進黨黨內高層今天說，主要是考量當前局勢宜以「市政優先」為主，伺後續在野黨動態，將提名節奏掌握在手上，才是最佳方案。

民進黨基隆市、新竹市原本依規定是採初選，不過，選對會昨天決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，將改採徵召，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

民進黨黨內高層今天透露背後考量，他說，選對會昨天做出基隆、新竹調整建議，主要是考量當前局勢宜以「市政優先」為主，將提名節奏掌握在手上，保持選戰高度彈性，對於民進黨來說是最佳方案。

這名高層指出，基隆將於6月10日至6月19日盛大舉行城市博覽會，對於在民進黨主政期間煥然一新、對於市長滿意度也高的基隆來說，這段時間應該先以城市博覽會的舉行為優先，避免初選影響博覽會的進行。因此，考量後續整體節奏，採徵召方式保持機動彈性。

另一名熟悉新竹事務的高層也指出，目前各政黨在新竹市長選戰的提名人選情勢未明，目前看來包括國民黨、民眾黨、時代力量等3個在野黨都會推出候選人，但狀況還不明確。新竹市目前為民進黨執政，首長滿意度也有不錯成績，綜觀當前局勢，也應先以施政優先，擴大、延續市政建設的政績，伺後續在野黨動態，將提名節奏掌握在手上，才是最佳方案。

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黨內高層指出，新竹、基隆都是民進黨執政縣市，選對會的建議也在事前徵詢2位地方執政市長和立委，大家也都認同，保持徵召的高度，有利於整體情勢。

行政院政務顧問鄭宏輝於臉書表態，積極爭取新竹市長徵召，黨內人士透露，鄭宏輝在地方長期經營有目共睹，且在社群上積極開拓，與各類選民互動，過去歷次選戰中也都賣力輔選，表現同樣令人肯定，所以對於未來徵召人選，鄭宏輝自然也是考慮對象之一。（編輯：謝佳珍）1110425