國民黨：3+4居隔新制問題多 指揮中心應提解方

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天表示，3+4居家隔離新制問題一籮筐，包括未解決行政人力缺少，以及制度太快鬆綁，恐導致重症死亡人數大增等，指揮中心應提出解方，勿放任亂象持續。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為強化防疫量能及韌性，中央流行疫情指揮中心昨天起實施接觸者匡列居家隔離3+4方案。

國民黨今天召開記者會，副秘書長王育敏表示，3+4新制問題一籮筐，包括仍未解決行政人力缺少的問題，也會看到學生在自主防疫期間不能到校，但家長可以外出上班，充滿矛盾，且制度太快鬆綁，恐導致重症死亡人數大增，以及自主防疫全憑居隔者良心，監督較為困難；至於快篩試劑不足，無法順利送到居隔者手中，也是非常大的問題。

王育敏說，指揮中心應提出解方，而不是放任亂象持續；此外，媒體報導衛福部長陳時中5月將出席世界衛生大會（WHA）周邊會議，但現在國內疫情紛亂，無法想像陳時中丟下工作，跑到國外。

國民黨副秘書長李彥秀說，當國外提出3+4隔離政策時，背後是有足夠的工具支撐，因為不缺疫苗、快篩、藥物，但台灣這3項都缺，總統蔡英文說當病毒離大家越近時，越要冷靜，請問蔡總統，民眾要如何冷靜。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，紐西蘭的新冠疫情死亡是0.1%，這是台灣的目標，相信台灣可以達到，但也請大家守護台灣的醫療量能。面對疫情，民眾要接種疫苗，至於兒童疫苗部分，政府應該要讓民眾有所選擇。（編輯：謝佳珍）1110427