被爆料關切貪污法官假釋 蔡其昌：不認識對方

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（中央社記者蘇木春台中28日電）藍營民代昨天爆料受民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，曾行文關切涉貪污案的前法官胡景彬假釋進度。蔡其昌今天表示，他不認識對方，選舉到了就出現各種抹黑。

國民黨籍台北市議員徐巧芯昨天召開記者會表示，蔡其昌過去曾被爆料行文關切涉貪污案件服刑中的台中高分院前法官胡景彬假釋進度，公文上還署名頭銜「立法院副院長」，要求蔡其昌選舉過程中應請辭。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，這是5年前的案子，他不認識胡景彬，對方也沒有向他本人陳情，甚至不知道有這件案子，是看到媒體報導才知道，這是辦公室助理處理的陳情案件，公文的發送當然是以立法院副院長辦公室的名字。

蔡其昌說，他先前也講過，如果辦公室服務處處理陳情案件，協助受刑人家屬去了解申請假釋的進度不妥，他也願意接受，因此5年來不再接受任何有關受刑人詢問假釋進度的事情，選舉到了就出現各種抹黑。

至於被藍營批評是「中火門神」，蔡其昌表示，台中火力發電廠的門神應該是台中市長盧秀燕，他在立法院曾提案且通過的主決議，要求台電必須快速把所有燃煤機組退場，立刻改成燃氣，最後一部機組要提早10年，「等於把台電的喉嚨都掐住」。

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蔡其昌指出，在實施上因為相當困難，台電公司還找他協商，希望可以放寬，當時他沒有退讓。但很可惜地，當中火開始要按照這個主決議，興建燃氣機組時，盧秀燕透過建照的發放，卡燃氣機組興建1年多，「盧秀燕才是中火的門神」、「空氣沒有換新，只好再換市長」。

媒體提問台中市政府先前開罰中火，蔡其昌是否有出面為台中市民發聲。他回應，台中市政府的處罰如果合理，台電就必須依法繳罰單，如果不合理台電就可以進行相關訴訟。市府的處罰會不會導致讓台中市沒有電，如果只是為了自己的政治目的，搞得台中市沒有電，台中要招商不就是自相矛盾。（編輯：謝雅竹）1110428