關注勞保與最低工資法 民眾黨促政府持續改革

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（中央社記者郭建伸台北29日電）趕在五一勞動節前夕，勞工運動出身的台灣民眾黨立委賴香伶今天指出，攸關年輕世代的最低工資法及勞保財務改革，執政黨應擔負起責任，政府應持續改革勞動政策，並在過程中與勞工對話。

賴香伶今天偕同黨立委邱臣遠、張其祿舉行「五一勞動節你快樂嗎？ 政府有在聽嗎？」記者會。

賴香伶表示，在這個屬於勞動者的日子，正是檢視執政者勞動政策的時刻；總統蔡英文曾說，如果政府聽不到，人民可以拍桌，且稱勞工是心裡最軟的一塊，但這番話從民進黨執政後的一例一休的勞基法修法，到近期的的台鐵改革，但沒看到政府有效的溝通能力。

賴香伶指出，年輕世代關注最低工資法與勞保財務改革，但政府仍以拖待變，任憑問題愈滾愈大；行政院在2003年就曾提出修法解方，台灣近三任政府只提出2個版本，蔡政府本屆任期則還沒提出改革版本，質疑政府拖掉的不只是時間，呼籲儘速修法改革。

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談及台鐵改革，邱臣遠表示，政府必須堅持改革，但也要兼顧勞資溝通的程序正義，且不能犧牲民眾的交通權益，務必給人民一條安全回家的鐵路，才是改革的最終目的。

張其祿指出，近來通膨問題嚴重，政府應加速制定最低工資法，並考量消費者物價指數、基本生活工資，建立通貨膨脹、處理特殊緊急危難、非典型勞動力等特殊狀況處理原則，以有效制度保障勞動權益。（編輯：翟思嘉）1110429