國民黨：政府應免費提供快篩試劑 勿讓民眾焦慮

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）近日各地都在搶購COVID-19快篩試劑，國民黨今天表示，在疫情嚴峻的時刻，指揮中心應要免費提供快篩試劑，不要讓民眾焦慮；快篩試劑的量能也要盡快到位，呼籲指揮中心檢討改善。

國民黨今天召開「防疫監督平台：當陳時中無法控制台灣疫情」記者會，國民黨副秘書長王育敏表示，美國送了5億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑給人民，英國讓人民每週申請2次快篩試劑，但台灣是要向人民索取新台幣100元，才能拿到1劑快篩試劑，單就這點，英、美兩國比台灣政府強多了，台灣政府就是在賺人民的錢，要人民自掏腰包。

王育敏說，香港、法國快篩試劑價格都低於100元，這都是不爭的事實，政府說台灣的快篩試劑沒有比較貴，這完全是錯誤，為什麼不能提供免費的快篩試劑，而是要人民排隊購買；疫情嚴峻的時刻，指揮中心應免費提供快篩試劑，至少不要讓台灣民眾焦慮，快篩試劑的量能也應盡快到位，呼籲指揮中心檢討改善。

受邀出席記者會的藥師沈采穎表示，快篩實名制是錯誤的決定，應該要廢除，這讓很多不能出門的居家隔離者買不到快篩，反而囤積在一些不需要的人的手裡。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，國民黨主張應建立垂手可得的快篩機制，陽性個案早期給藥、減少中重症，給予兒童疫苗接種適當補助，中央定方針、地方執行，一條心齊抗疫。（編輯：楊蘭軒）1110504