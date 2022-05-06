遭陳時中質疑意見多 國民黨：基於在野黨監督立場

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國民黨立法院黨團6日上午舉行記者會，指高登環球生醫有限公司資本額僅新台幣200萬，竟能接下1700萬劑快篩試劑採購合約，質疑衛福部圖利特定廠商，黨籍立委林奕華（右起）、鄭正鈐、曾銘宗、林思銘、謝衣鳳與李德維等人在會後前往監察院，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職。中央社記者鄭清元攝 111年5月6日

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，風波持續，衛福部長陳時中表示，國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看。對此，國民黨則回應，基於在野黨監督立場，為人民荷包與權益把關相當正常。

高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，國民黨今天再提質疑並告發衛福部長陳時中瀆職。陳時中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道要求很多。

國民黨文傳會副主委林家興下午則透過新聞稿表示，基於在野黨監督立場，為人民荷包與權益把關相當正常，民進黨與陳時中不但不檢討自身和說明問題，還忙著指責、出征國民黨，如果想要邀請別人來投標，是不是該先說清楚投標規則、公布當時召集廠商的會議紀錄給大家參考。

林家興表示，高登環球生醫公司負責人劉緯澤先前有欠債、涉嫌詐欺及違反藥事法等商業信用問題，衛福部竟讓這間資本額只有新台幣200萬元的公司得以接觸政府16.5億的快篩試劑標案，甚至持續護航高登，這間「類生技」公司究竟擁有什麼過人之處，能讓民進黨政府百般呵護。

林家興說，劉緯澤下午出面受訪的一段真心話，提及「就算國民黨沒罵我，我還是做不出來」，證明了並非綠營側翼、黨政發言系統所抹黑是國民黨害台灣少了1700萬劑，而是衛福部的草率把關，讓根本不具備相關能力與資格的廠商「魚目混珠」跑進來，原本就拿不到這1700萬劑，民進黨怎好意思推給監督抓弊的國民黨。

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林家興強調，政府標案有問題被質疑，理應出面說明清楚，而至今陳時中不願意給出4月28日和5月2日與緊急採購相關會議的會議紀錄，究竟在隱瞞什麼；當昶虹公司、高登生醫都陸續出面說明，只剩下衛福部和陳時中持續顧左右而言他，甚至暗示不投標的人，都不能對政府標案提出質疑，如此獨裁的作風，真是好大的官威。

林家興表示，國民黨再次呼籲，蔡政府應儘速將問題的來龍去脈交代清楚，不要讓在街頭排隊民眾等不到快篩試劑，也等不到蔡政府欠人民的答案。（編輯：蘇志宗）1110506