蘇貞昌：本土確診增加 正常生活前關鍵一役

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行政院長蘇貞昌（中）7日表示，本土確診人數增加，代表是要進入正常生活前的最後關鍵一役，會稍微影響民眾生活，政府已準備足夠的藥品與疫苗，希望大家配合防疫。左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、衛福部長陳時中，右起為行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺。中央社記者王飛華攝 111年5月7日

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（中央社記者賴于榛台北7日電）本土確診持續增加，行政院長蘇貞昌今天表示，確診數增加代表是要進入正常生活前的最後關鍵一役，會稍微影響民眾生活，但盼大家配合防疫，政府也已準備足夠的藥品與疫苗。

總統蔡英文昨天透過錄影談話指出，台灣這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定，並呼籲民眾在疫情最後階段，隨時注意最新的防疫資訊和指引，「繼續團結，戒慎而不恐慌」。

蘇貞昌上午出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，他會前接受媒體聯訪時表示，政府機動因應疫情變化，早有說明要漸漸恢復正常生活、縮短隔離時間，確診人數一定會增加，可以慶幸的是目前確診者99.5%都是無症狀或輕症。

他表示，本土確診人數增加，代表是要進入正常生活前的最後關鍵一役，會稍微影響民眾生活，但不必擔心，政府已準備足夠的藥品與疫苗，請大家配合防疫、施打疫苗，並減少不必要的口水。

蘇貞昌也說，快篩試劑供應越來越穩定、足夠，昨天也由指揮中心與地方政府取得共識，會漸漸放寬相關作業，民眾不必囤積，有需要再購買，政府會用最方便的通路讓民眾方便取得，也希望各界配合，不必扭曲。（編輯：黃瑞弘）1110507