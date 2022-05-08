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傳盼循楊文科模式獲提名 呂玉玲：不實臆測

2022/5/8 15:27
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（中央社記者王承中台北8日電）外傳盼循過去新竹縣長「楊文科模式」爭取桃園市長提名，國民黨立委呂玉玲今天表示，此為不實臆測，從未有過任何討論，她就是持續衝刺，爭取最大市民支持，希望相關臆測能夠停止。

國民黨桃園市長選舉布局備受關注，國民黨桃園市區域立委呂玉玲4月20日正式宣布參選桃園市長，爭取國民黨提名。

「楊文科模式」是指國民黨在2018年新竹縣長選舉時排除全民調，最後以徵召方式，提名副縣長楊文科參選新竹縣長；外傳呂玉玲盼循2018年的楊文科模式，爭取國民黨提名。

呂玉玲今天發布新聞稿指出，此說法純屬臆測，她與團隊從來沒有說過，更沒有討論，也未授權任何人對外發表意見。

呂玉玲表示，從宣布參選市長之後，她的目標就是積極衝刺，爭取市民支持。「楊文科模式」說法是不實臆測，漠視了她與團隊這段時間的努力，因此她特別澄清，以正視聽。

呂玉玲指出，從被點名參選桃園市長後，外界就一直質疑她民調不高，但根據上月民眾黨市長初選民調，她的民調有近20%，相信隨著她與團隊持續衝刺，民調還會再上升，所謂民調不高說法，就會不攻自破。

呂玉玲指出，目前已獲9成黨籍市議員及486位桃園市里長連署，支持她參選桃園市長，地方鄉親、宗親會、婦女會也紛紛力挺；她會帶著桃園鄉親的支持與鼓勵，持續衝刺，拿下年底桃園市長選戰的勝利。（編輯：林克倫）1110508

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