東沙一名女兵確診 匡列接觸者都陰性

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（中央社記者陳俊華台北10日電）東沙島傳1名女兵確診。國防部發言人孫立方少將今天說，是登島後才不適，快篩陽性後已啟動重點疫調、就地隔離，接觸者都是陰性，並與醫院視訊診療，若達送醫標準，將啟動後送機制。

由海巡署及國軍駐守的東沙島傳出首名確診案例，一名海軍氣象站的女性官兵8日搭金門快輪抵達東沙島後，因出現流鼻水等症狀，經快篩及核酸檢測（PCR）都陽性，隨即在島上進行隔離，約10名密切接觸者也被隔離。

國防部上午舉行線上例行記者會。孫立方表示，官兵在登船前會先快篩，或是攜帶3天內的PCR陰性證明才可登船，這名確診官兵士登島後才身體不適，第一時間快篩發現陽性後，立刻啟動重點疫調、就地隔離等應變作為。

孫立方說，目前匡列的接觸者都是陰性，也已就地隔離、自主防疫，以降低感染風險。東光醫院同步與國軍高雄總醫院保持視訊診療，嚴密監控確診者與隔離者健康狀況，過程中若達送醫標準，將啟動後送機制，給予最妥適的醫療照顧。

孫立方表示，關於確診者進一步資訊，以指揮中心、地方政府公布為準。國防部會持續要求各級單位落實防疫規定，如果有染疫就依指揮中心、地方政府的防疫指導辦理就醫、隔離、清消作業，以維護部隊戰力。

至於目前國軍有多少人員確診，孫立方說，每個確診個案國軍都非常重視，第一時間啟動應變機制，在中央、地方衛生單位指導下都能有效應處；確診官兵大多是無症狀或輕症，已陸續康復出院。

另外，媒體提問指出，新加坡疫情嚴重時曾暫緩教召，詢問國防部因教召而染疫、隔離人數，以及是否考慮暫緩教召。全民防衛動員署動員管理處副處長陶成濬表示，疫情統由指揮中心對外說明，國軍密切掌握中央防疫指引，滾動調整相關召訓作法。

陶成濬說，召訓期間採多次篩檢，陽性者立即通報地方衛生機關、送醫複驗、依法解召，以遏止群聚感染，送醫PCR時都派遣救護車，由幹部陪同，並通知親友協助返家。（編輯：翟思嘉）1110510