採購1500萬元快篩 外交部：已贈友邦宏都拉斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北10日電）外交部今天表示，今年1月份採購一批1500萬元的快篩試劑，是捐贈至友邦宏都拉斯的防疫物資，副總統賴清德特使團應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚的就職典禮時，已由專機運送到宏國。

外交部今天舉行例行記者會，針對媒體提問外交部今年1月採購1500萬元快篩劑的用途與流向，外交部發言人歐江安說明是用於捐贈友邦宏都拉斯。

歐江安指出，台灣希望在卡蕬楚（Xiomara Castro）就職的第一天，以具體行動展現台灣與宏國新政府共同抗疫的誠意，該批快篩並非提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。

歐江安指出，該批防疫物資的採購過程公開透明，並在符合政府採購法的規範下辦理。卡蕬楚對於台灣即時援助公開表達感謝，並期盼未來能夠持續強化台宏兩國在各領域的合作關係。

歐江安說，總統府在1月28日及1月25日均發布新聞稿，說明當初特使團會晤宏國新任總統及捐贈的情形。（編輯：翟思嘉）1110510