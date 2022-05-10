民間自由販售家用快篩 陳時中強調未做任何限制

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）10日前往新北市新莊區視察衛福部台北醫院，對於院方急診分流及開設兒童就醫綠色通道情形表示肯定，外界關切COVID-19快篩試劑量能缺口何時補足，他表示快篩試劑逐步會到位，大家都在努力。中央社記者王騰毅攝 111年5月10日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北10日電）COVID-19本土疫情升高，快篩需求增加，有傳聞指政府禁止廠商進口快篩試劑，指揮中心指揮官陳時中今天澄清，政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權快篩。

據中央流行疫情指揮中心統計，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑實名制共4967家機構可販售41.1萬人份，上午已販售20.7萬份。針對快篩需求增加，國民黨主席朱立倫建議政府開放自主進口合規快篩，快篩資訊便民查詢，及合法合理採購機制。

陳時中今天下午在疫情記者會中澄清，政府自2020年初疫情發展以來，從未禁止廠商自主進口任何合乎衛福部食品藥物管理署緊急授權使用的快篩試劑。

現行防疫政策認可家用快篩試劑產品檢測結果，可作為居家隔離者確診或解除居家隔離依據，陳時中說，截至目前為止，食藥署核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商進口1459.3萬劑的家用快篩自由販售。

陳時中指出，現行依特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法規定，個人自用專案進口少量快篩要申請；但考量目前民眾防疫需求，食藥署對於這類案件會優先辦理。

針對民眾有輸入快篩試劑產品供個人自用需求，陳時中表示，考量本土疫情走向，未來2至3個月內將考慮放寬規定，不過安全有效性要輸入者自行負責，不得用於配合防疫政策判斷，也不可販售。

陳時中再次提醒，民眾申請進口快篩試劑供個人自用，產品未經審查，但基於便民原則，將請食品藥物管理署儘速研議自國外輸入自用少量快篩試劑措施，以增加民眾取得快篩試劑產品管道。（編輯：陳清芳）1110510