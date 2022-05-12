美國務助卿會駐日內瓦處 重申支持台灣出席世衛

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美國國務院國際組織局助卿席森出訪瑞士，於10日晚間與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君（左）晤敘，討論如何繼續協助台灣有意義地參與世衛等國際組織，並表示稍早已向世衛祕書長譚德塞當面重申對台灣出席本屆世衛大會的期待。（駐日內瓦辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年5月12日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）美國國務院國際組織局助卿席森10日晚間會晤駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，除重申美國支持台灣參與世衛等國際組織外，也指出她稍早已向譚德塞當面重申對台灣出席世衛大會的期待。

美國國務院國際組織局助理國務卿席森（Michele Sison）9日至11日代表美國出訪瑞士，會晤各界人士，並和聯合國相關組織洽談美國所關注的各項議題，包括全球公衛、衛生安全、人權、防止性剝削、性騷擾等議題。

席森於10日晚間與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君晤敘，兩人就美國如何持續協助台灣參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織交換意見。

席森在會談中強調，美國政府與國會都高度支持台灣參與國際組織，並指出她此行稍早與世界衛生組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，已明確重申美國期待台灣得以觀察員身分出席22日登場的第75屆世界衛生大會（WHA），讓台灣對全球衛生做出更多具體貢獻。

蘇瑩君則感謝美國長年堅定支持台灣參與WHO，表示台灣將和美國以及其他理念相近國家持續合作，共同因應全球衛生的挑戰。

席森會後主動在推特上公布與蘇瑩君的合照，寫道：「很高興能與蘇瑩君處長會面，討論我們對台灣有意義地參與世衛的支持。持續加強與台灣的合作將有益全球人類健康與福祉。」並在文後標籤「台灣可以幫忙」（#TaiwanCanHelp）、「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）。

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根據美國國務院新聞稿，席森訪問行程除了會晤譚德塞、聯合國減少災害風險辦公室特別代表水鳥真美（Mami Mizutori）外，其中一項就是和中華民國駐日內瓦辦事處見面。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在日內瓦舉行。世界衛生大會每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。（編輯：黃自強）1110512