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帶隊北上拚升格 王惠美：請看到彰化的努力

2022/5/13 12:01
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（中央社記者賴于榛台北13日電）內政部今天審查彰化縣升格案，彰化縣長王惠美率局處首長北上說明。她會後表示，會中縣府對審查委員的提問都依準備與先期規劃回應，會議氣氛良好，也呼籲中央看到彰化的努力，別選舉完就忘記彰化。

內政部今天召開會議，審查彰化縣遞交的升格計畫書，王惠美上午率局處首長赴審查會報告，直到報告程序結束後離開審查會

她接受中央社記者訪問時指出，特別感謝審查會在疫情嚴峻時依舊召開，審查委員會中提出的問題非常廣泛，彰化縣府各局處都依照預先的準備與先期規劃回應，該回答的都有給予回應，盡量爭取彰化升都機會，會議氣氛都很好。

王惠美也說，她知道彰化縣是否能升都，不是委員會今天通過或不通過就算數，得視行政院是否核准，她們就是盡全力爭取，畢竟彰化已經錯過太多次，希望這次能讓彰化有充分發揮潛力的機會。

她呼籲，希望中央看到彰化的努力，不要每次選舉都喊「決戰中台灣、彰化贏台灣就贏」，但選舉完就忘記彰化。

根據地制法第4條規定，人口聚居達到125萬，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區得設直轄市。（編輯：林淑媛）1110513

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