拜登簽署法案助台參與WHA 蘇貞昌感謝友邦發聲

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（中央社記者張茗喧台北14日電）世界衛生大會5月底登場，美國總統拜登13日簽署友台法案，要協助台灣重獲觀察員身分。行政院長蘇貞昌今天說，台灣因防疫有成，抗疫經驗也受到國際重視，感謝友邦為台灣發聲。

第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日至28日將在日內瓦召開實體暨視訊會議，台灣至今尚未收到邀請函。美國國會近期通過友台法案，要協助台灣重獲觀察員身分，美國總統拜登13日也簽字宣告法案生效，展現美國挺台力道。

行政院長蘇貞昌今天上午出席衛生福利部食品藥物管理署「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓動土典禮」時接受媒體聯訪，他表示，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，努力做好防疫，也讓台灣經驗受到國際間重視。

蘇貞昌說，參與WHA相關會議不但是台灣應有的權益，對於國際也有實質幫助，非常感謝友邦為台灣發聲、給予協助，近年在國安團隊努力下，國際也越來越重視台灣，相信台灣能夠爭取更多機會貢獻國際。

在本土疫情措施方面，蘇貞昌指出，政府對於整體疫情的防範都盡心盡力，指揮中心這幾天已在雙北、基隆、桃園增設9處篩檢站，快篩實名制、超商的快篩試劑買氣也逐漸趨緩，顯見供需已逐漸穩定。

蘇貞昌說，政府也購足至少70萬人份的COVID-19口服抗病毒藥物，考量藥物使用事涉民眾生命健康，必須經過醫師診斷後、慎重使用，指揮中心也會盡量縮短開藥流程，讓民眾用藥更便利。

蘇貞昌也指出，昨天和總統蔡英文召開防疫會議時，總統非常關心疫情變化以及民眾需求，並為防疫團隊加油打氣，盼提供更好的服務。

憲法法庭昨天做成111年憲判字第6號判決，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院就地方議會所通過的自治條例無效或不予核定，均合憲。

蘇貞昌說，憲法法庭判決顯示政府的做法是對的，台灣以經貿立國，應更有信心並遵守國際規範，依照科學證據從各方面保衛民眾健康，除了感謝法庭的判決，未來也會更嚴謹守護全民食安。（編輯：張芷瑄）1110514