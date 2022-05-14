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陸軍進訓屏東基地數人確診 已送返原駐地隔離

2022/5/14 17:16
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）陸軍第六軍團今天表示，542旅進訓屏東三軍聯訓基地人員，近日出現數名確診個案。基於單位隔離空間有限及照顧官兵健康等考量，已通報協調屏東縣政府衛生局派防疫專車，將確診官兵送返原駐地，後續將依防疫規定做好隔離照護。

第六軍團發布新聞稿指出，542旅在進訓前已擬定完備的防疫風險規劃，官兵在出現疑似症狀後，經快篩陽性，單位立即就近轉送醫院做PCR檢測；若為確診個案，除通報地方衛生機關，並依照中央、國防部及地方衛生機關的指引，進行人員隔離、匡列密切接觸者，以及營區消毒的應變處置，防止疫情擴散。

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第六軍團指出，有關部隊進訓、操課、演訓均依鑑測單位規範正常實施，不會受到影響；確診官兵在康復後，也會視況再返回基地投入演訓行列。

第六軍團強調，防疫視同作戰，國防部已周延妥適規劃方案，確保戰備任務遂行，並將叮嚀官兵做好個人衛生防護，尤其休假期間，避免出入人潮眾多的公共場所，戴好口罩，隨時洗手、消毒，以維護官兵健康，順利完成演訓任務。（編輯：林克倫）1110514

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