傳參選桃園市長 魯明哲：面對地方勸進會認真考慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨桃園市長提名爭議未解，外傳熱門人選、國民黨立委魯明哲私下指出，若被徵召會認真考慮參選。魯明哲今天表示，他的態度不變，就是「成功不必在我」，面對地方的勸進，他都會認真考慮。

國民黨備戰年底縣市長選舉，視桃園市為重點戰區，但在桃園市長提名則陷入泥淖，包含國民黨桃園區域立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人，皆宣布參選桃園市長，爭取黨內提名；而國民黨桃園區域立委魯明哲、萬美玲等人也是熱門人選。

其中外傳在多項民調領先的魯明哲，近期一改過去對於參選曖昧不明態度，私下表示若黨徵召，他會認真考慮參選。

魯明哲今天接受中央社記者訪問時表示，他的態度從未改變，就是「成功不必在我」，對於羅智強、呂玉玲宣布參選，他都樂觀其成；他說，有這麼多人參選，大家也都在努力，能夠為他人輔選也是不錯。

魯明哲指出，有時地方上的朋友、支持者亦會勸進，認為若被黨徵召，他應該勇於承擔，而他的回答均是「會認真考慮」，這都是很正常的對話。

對於桃園市長的提名，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨會按既有節奏，以科學民調與在地協調，找出最強人選。（編輯：蘇志宗）1110515