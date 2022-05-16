立委指中國統戰滲入 台酒：員工調職交政風室調查

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（中央社記者范正祥台北16日電）民進黨立委林楚茵質疑中國對台統戰是否已滲入國營企業，指出有台酒人員從事海峽兩岸公共事務協會工作，與中國河北省農業產業協會簽訂鄉村振興引智計畫對接契約。對此，台酒今天表示，已交政風室調查。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查菸酒稅法第7條條文修正草案。

民進黨立委林楚茵質詢時指出，台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉公然利用台酒會議室，從事海峽兩岸公共事務協會的工作，與中國河北省農業產業協會簽訂鄉村振興引智計畫對接契約。

她說，該企劃正是落實中國國家主席習近平政策，由河北省科學技術廳主辦，河北省農業產業協會承辦，明顯是假民間真官方，觸犯兩岸人民關係條例規定，非經過主管機關許可，不得與對岸黨政軍進行政治行為相關工作。

林楚茵質詢財政部長蘇建榮和台灣菸酒公司總經理林士傑，此事是否已處理。蘇建榮指出，鄧哲偉是2008年韋伯韜擔任台灣菸酒公司董事長時所聘任，上週已責成台酒將鄧哲偉調離非主管職務，台酒也已請政風室調查。

林士傑表示，絕不允許這種事情發生，鄧哲偉的行為是個人，已交政風室調查。

此外，關於林楚茵進一步追問，此事的相關調查報告，什麼時候可以儘快查明。蘇建榮說，一個月內、甚至一、兩週內就可以查得出來。（編輯：蘇龍麒）1110516