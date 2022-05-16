藍質疑防疫特別預算亂花 綠駁不該故意曲解

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（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）國民黨團今天表示，防疫物資缺乏，政府編列的防疫特別預算沒用在刀口上，防疫紓困劃錯重點。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，紓困和振興也很重要，特別預算中維持經濟動能占比最高，國民黨對特別預算的配比顯然是故意曲解。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及副書記長謝衣鳯、鄭正鈐今天在立法院召開記者會指出，目前防疫物資缺乏，質疑政府將新台幣8400億元的防疫特別預算用到那裡去了。

曾銘宗表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」從最初的600億元，追加到目前的8393億元，國民黨團也全力支持。立法院不但通過8預算，也給行政部門最高彈性，哪裡缺預算，就可以挪用其他部會的科目，但許多錢都沒用在刀口上。

曾銘宗指出，例如配合五倍券的各部會所推出的加碼券，其中地方創生券使用率僅9%、i原券使用率19.8%，因此國民黨團質疑，政府防疫紓困劃錯重點，防疫經費1466億元僅占17.5%。事實上，只要防疫工作做得好，紓困振興就不會花這麼多錢。

曾銘宗表示，國民黨團希望行政院和中央防疫指揮中心盡速挪用經費把錢花在刀口上，備足快篩、藥品、疫苗，並簡化檢疫、給藥程序，及時救助病患。另外，1466億元中，用得最完整的、效率最高的是疫苗開發臨床試驗項目，國民黨團在要問衛福部，到底是補助了誰，是不是也補助給高端。

萬美玲指出，目前防疫物資缺的離譜，滿街都是排隊搶快篩的民眾，各縣市地方防疫物資缺乏的問題相當嚴重，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都必須向民眾說明清楚，防疫預算到底用到那裡去。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，防疫特別條例的全名是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，紓困和振興更是主要任務。

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鄭運鵬表示，政府防疫之外也要同時維持台灣的正常生活與經濟動能，8400億元的預算規模中，經濟部占49.4%，加上交通部和勞動部就超過65%，維持經濟動能才是占比最高的項目，這也讓台灣從2020到2022年，成為經濟成長最高的國家之一，國民黨對特別預算的配比顯然是故意曲解。

鄭運鵬指出，在防疫的預算上面，衛福部多數用在疫苗採購、維持醫療量能和提供防疫人員及醫院診所必要的補貼，研發的部分占比不高。現在民眾難免因為各種疫情升高的資訊而恐慌，但是請在野黨要擔任安定民心的善意監督力量，不需要成為散布恐慌的源頭。（編輯：林興盟）1110516