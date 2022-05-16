詐欺犯被拒收監卻住飯店直播賣貨 矯正署遭糾正

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（中央社記者陳俊華台北16日電）一名李姓詐欺犯因出示診斷書，讓監所拒絕收監，但卻住進飯店在網路直播賣商品牟利。監察院通過監委提案，糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄、台灣橋頭地方檢察署等單位。

監委王幼玲、高涌誠今天透過新聞稿指出，法務部矯正署高雄二監於109年9月執行李姓詐欺犯收監時，只憑其提出「左頰上皮增生異常（癌前病變）」的醫院診斷書，便由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的拒絕收監評估單獲准。

王幼玲、高涌誠表示，李姓詐欺犯被拒絕收監後到送監執行止約1年期間，執行檢察官未本於權責妥予查明停止執行原因是否消滅，致使得以在被拒絕收監後，仍透過網路直播賣商品牟利，經媒體批露，有損矯正機關核准拒絕收監的公正性，戕害矯正機關形象，核有違失。

王幼玲、高涌誠說，這凸顯法務部暨所屬矯正署對於各監獄所「啟動」拒絕收監申請案的裁量標準及空間，欠缺一致性標準，有損政府公信力。監察院11日通過兩人提案，糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄、台灣橋頭地方檢察署等單位。

王幼玲、高涌誠表示，從被拒絕收監後到送監執行止約1年期間，執行檢察官未面訪李姓詐欺犯，且未注意其健康情形，只函請警方派員查訪，請家屬每月及開刀術後自動提供診斷證明書。

王幼玲、高涌誠說，據醫院的病歷資料顯示，李姓詐欺犯從109年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情從110年4月至110年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻直到媒體報導後，隔天才通知到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽，也有違失。

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糾正案文另指出，矯正署對於各監獄所提拒絕收監申請案的「審核」作業，缺乏明確法律程序規定與醫療專業審議制度，核定結果難免遭致不公爭議。法務部應督導所屬精進拒絕收監申請案的「審核」、「覆核」機制，有一致性的標準，維護矯正機關公信力及受刑人健康人權。

調查報告表示，台北市政府警察局信義分局知悉李姓詐欺犯在飯店內販賣珠寶，但未盡落實查訪、虛應故事，導致詐欺案列管的治安顧慮人口，遭舉報再度涉犯網路直播詐騙等案，有危害治安之虞；警政署允應督導所屬，強化治安顧慮人口查訪機制。（編輯：林興盟）1110516