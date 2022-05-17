蘇貞昌：防疫保險已核保、符條件 一定有理賠

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（中央社記者賴于榛台北17日電）防疫保險重複投保件近日引起熱議。行政院長蘇貞昌今天晚間表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。

產險業近日拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾不滿。金管會稍早說明，保險公司基於風險控管本就可進行核保評估，但若已核保，保險公司就要依約理賠，不適用複保險條款。

行政院長蘇貞昌晚間則在臉書表示，今天起，確診者的同住者只要打滿3劑疫苗，即以7天自主防疫取代隔離，但打滿3劑的民眾，仍可以選擇3+4的居家隔離，系統也會開立居家隔離通知書。

針對坊間流傳保險公司拒絕理賠的訊息，蘇貞昌說，金管會已經正式說明，有3+4的隔離事實，就是要理賠。

他表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，來應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。（編輯：林興盟）1110517