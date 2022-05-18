藍：應確保藥物充足 讓確診者不分年齡及早服藥

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國民黨18日舉行記者會，籲政府應限制清冠一號出口，確保藥物充足，讓民眾確診後經醫師診斷開立處方箋，由藥師給藥，不只65歲以上的民眾，而是讓全民確診後都能及早服藥。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月18日

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（中央社記者劉冠廷、實習記者蔡沛芸台北18日電）COVID-19疫情嚴峻，近日有多起染疫者在家昏迷，送醫後死亡案例。國民黨今天呼籲，政府應給足免費快篩、確保藥物充足，不只65歲以上的民眾，而是讓全民確診後都能及早服藥。

國民黨今天召開「把握黃金治療期 台灣要跟得上世界」記者會，呼籲政府應限制清冠一號出口，確保藥物充足，讓民眾確診後經醫師診斷開立處方箋，由藥師給藥，不只65歲以上的民眾，而是讓全民確診後都能及早服藥，爭取黃金治療時間。

國民黨副秘書長王育敏表示，許多專業醫師一再呼籲，應讓染疫民眾及早投藥，以避免輕症變成中重症，並降低死亡機率，這是國民黨一直以來的訴求，但卻招致民進黨批評，說國民黨的主張會造成基層醫師用藥的混亂與壓力，簡直是胡說八道。

王育敏指出，政府有「三大不足」，包括快篩劑不足、藥物整備不足且給得太慢，醫護人力不足瀕臨崩潰。她表示，指揮中心需想方設法來解決這些問題，而不是擺出官僚姿態指責地方政府、打擊基層士氣。此外，她也奉勸總統蔡英文不要在臉書對疫情做大外宣，民眾水深火熱，應該苦民所苦，了解台灣民眾焦慮。

國民黨副秘書長李彥秀表示，政府無法讓染疫民眾在第一時間投藥，凸顯出藥物數量不足。她呼籲政府，讓民眾在發現自己染疫時就立即投藥，才能防止變成中重症，並痊癒得更快。同時她也呼籲政府應儘速解決醫療量能不足問題，不要讓醫護「為了PCR而放棄了CPR」。

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國民黨醫療委員會主委蔡明忠則呼籲，政府應給足人民免費的快篩試劑，並儘速盤點藥物數量，最好可以限制清冠一號出口，確保民眾有充足的藥物，確診後經醫生診斷開立處方箋，即可由藥師給藥，不只65歲以上的民眾，而是讓全民在確診後都能及早服藥，爭取黃金治療時間，盡可能避免「長新冠」症狀。

藥師沈采穎也建議，政府應將清冠一號下放到社區藥局，民眾確診即給藥，並立即開放中醫視訊門診，讓民眾有更多選擇。（編輯：黃國倫）1110518