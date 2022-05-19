台人赴杜拜等地工作受騙滯留 外交部提醒小心

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外交部近日接獲多起通報，民眾受騙到杜拜、烏干達、肯亞等地從事電信詐騙或線上博弈等工作，抵達後發現不符預期，但已遭人身限制無法返國，外交部提醒民眾要小心海外求職陷阱。

外交部發布新聞稿，列舉近日收到通報的實際受害案例。其中一名受害者透過在台家屬向外交部通報，他經友人介紹到杜拜博弈公司工作，離職後陸續在其他運動博彩公司工作，期間被運動博彩公司控告偷竊公司機密並入獄，出獄後因在杜拜逾期居留，遭當地移民局判罰鉅額罰款。

外交部指出，該受害者遭到原雇主博弈公司通報潛逃在案，因此除非原雇主出面撤案，否則他無法離境，經多次聯繫相關博弈公司，公司均以不知情、無法協助等理由搪塞，以致影響該受害者的返國權益。

外交部說，另有兩名台灣民眾輕信臉書（Facebook）招募廣告，前往烏干達中國籍人士經營的賭場工作，由於雇主積欠薪資不發，兩人表達希望返回台灣，反遭雇主夥同穿著軍警制服的當地人，將受害者毆打成傷。

外交部表示，兩名台灣受害者之後雖然到當地警局報案，卻再被拘留所內，今年3月在友人協助下終於獲釋，但兩人護照仍遭賭場非法扣留。

外交部指出，台灣民眾因不實廣告招攬赴國外打工，受到博弈詐騙集團控制、恐嚇、丟包或入獄等情事與日俱增，外交部及駐外代表處已多次提醒民眾高度注意赴國外工作求職廣告的真實性，但近期仍不斷有民眾受到待遇優渥廣告誘惑，前往如杜拜、烏干達、肯亞等地從事電信詐騙或線上博弈等工作，抵達後發現不符合預期，但是已遭人身限制無法返國。

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外交部呼籲切勿輕信網路招募至國外工作，如果發現身旁親朋好友有類似情形，請務必協助辨明真偽，以免上當受騙，滯留海外。

外交部指出，民眾若在阿拉伯聯合大公國需要緊急救助，請撥打+971-50-645-3018，上班時間請撥：+971-4-3977-888；有關南非兼轄國家業務請撥打+27-82-802-9380，上班時間請撥：+27-12-430-6071。其他有關駐杜拜辦事處相關提醒訊息公告網址為https://www.roc-taiwan.org/dxb/post/5449.html。（編輯：蘇志宗）1110519