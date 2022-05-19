爭取加入WHO 台灣藍鵲電車現身日內瓦街頭

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）第75屆世界衛生大會（WHA）周日即將在瑞士日內瓦登場，日內瓦街頭近日出現驚喜，印著台灣藍鵲與「台灣與世界衛生組織（WHO）同在」的電車悄悄現身，展現台灣推動加入WHO的宣傳巧思。

駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處在臉書貼出台灣藍鵲電車行駛在日內瓦街頭的影片，貼文指出，「台灣藍鵲飛到日內瓦？印著台灣藍鵲的電車出現囉！」影片並透過電車前駛的意象，搭配文字強調「台灣在爭取加入WHO的路程將持續向前」。

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貼文指出，接下來兩週，請大家在日內瓦街頭欣賞這輛藍鵲電車，也歡迎在日內瓦的民眾和它合影貼在留言區，一起支持台灣爭取參與WHO。

第75屆世界衛生大會22日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣爭取以觀察員身分加入，但迄未收到邀請函。外交部今天對此表達遺憾與不滿，呼籲WHO秉持中立與專業立場，不要忽視國際支持台灣加入的廣大聲音，讓台灣可以為國際公共衛生事務做出更多貢獻。（編輯：林克倫）1110519