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首頁 / 政治

考試院開設關懷中心 強化協助確診員工

2022/5/21 13:33
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（中央社記者賴于榛台北21日電）考試院今天指出，因應疫情，已通令所屬部會，即日起擴大現有防疫機制功能，成立關懷中心，主動提供考試院確診人員防疫資訊、醫療指引和緊急協助等服務。

本土疫情持續升溫，行政院日前要求政府機關、公營企業儘速建置確診者關懷中心，並鼓勵私部門雇主響應。

考試院今天發布新聞稿指出，已通令所屬部會，即日起擴大現有防疫機制功能，成立關懷中心，主動提供確診人員防疫資訊、醫療指引和緊急協助等服務，讓公共服務量能有更大的餘裕照顧其他需要者。

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考試院說，關懷中心將針所屬人員或其同住家人有確診、快篩陽性或須居家隔離等情況時，提供更全面的協助，包括有關鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊、防疫旅館名單及聯絡方式、隔離期間的計算、差勤處理方式及醫療相關資訊。

考試院表示，也將適時提供快篩試劑等防疫物資及生活協助，協助確診者安然渡過這一波疫情，回到正常生活，並確保機關業務運作順暢。（編輯：郭無患）1110521

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