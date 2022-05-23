藍批防疫看顏色 綠駁盼中央地方一起合作

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（中央社記者王揚宇、王承中台北23日電）國民黨立法院黨團今天抨擊政府防疫看顏色，要給予嚴厲譴責；民進黨立法院黨團表示，即使在野黨執政縣市首長與指揮中心唱反調，但總統蔡英文等都認為防疫一定要中央地方合作，從未說過重話。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐及國民黨立委林奕華今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，病毒沒有顏色，但是蔡政府防疫看顏色，國民黨團要給予最嚴厲的譴責，要求蔡政府從今天開始，防疫不該分顏色，確保全民健康權益。

曾銘宗指出，從4月6日蔡總統在官邸召開防疫會議，有邀請桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁參加，但就是不邀請雙北市長，疫情即將大爆發，而會議結束後卻未告知雙北市長，「暗槓」防疫相情況，草菅人命，完全不顧雙北市民的死活。

曾銘宗指出，而日前蔡總統前往桃園視察，卻跳過疫情嚴重的雙北市，昨天蔡總統去新北市參加黨員投票，也對雙北疫情漠不關心。另外，法傳系統的問題，地方反映一個多月，中央政府才著手優化，完全不顧地方迫切的需要。

總統府發言人張惇涵昨天接受媒體聯訪時表示，總統非常關心全國防疫工作，尤其是北北基桃疫情比較嚴峻，總統有很多親自協助的部分，希望中央、地方互相合作及互相補位，讓防疫工作更好，這是總統的期待和努力的方向。

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對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，這兩年即使在野黨執政的縣市首長，刻意和指揮中心唱反調，例如去年的新北市硬推封城，造成市場恐慌群聚買菜，或國民黨執政縣市組成疫苗採購大聯盟，或是台北市邊喊缺疫苗、邊給好心肝特權診所做人情等，指揮中心和蔡總統認為防疫一定要中央地方合作，從來沒有說過重話。

鄭運鵬指出，如果去年到現在，這些首長只是想要爭取關愛的眼神，也願意請總統前往關心，相信總統府已經聽到了，會做適切的安排。（編輯：蘇志宗）1110523