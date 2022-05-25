兒童染疫衍生照護問題 民眾黨促友善職場配套

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（中央社記者郭建伸台北25日電）兒童染疫重症案例、家長請防疫照護假議題近來引發關注。民眾黨立委張其祿、賴香伶今天指出，政府應提供更友善的職場配套及家庭照顧協助，提升兒童醫療照護量能，確保孩童遠離疫情風險。

台灣民眾黨立委張其祿、賴香伶今天偕黨籍議員參選人楊寶楨、吳怡萱、張幸松舉行「新冠肺炎疫情高峰期，兒童重症高風險成盲區」記者會。

張其祿表示，目前觀察到兒童防疫有諸多問題，例如兒童疫苗未超前部署，而12歲以下兒童因尚未接種疫苗，恐成為COVID-19防疫的盲區；近來因疫情衍生學校預防性停課或採線上授課，但12歲以下兒童不能在家中獨處，而政府並沒考慮到孩童染疫風險和職場父母照顧的配套措施。

張其祿表示，目前國小以下學童染疫數已突破7萬例，孩童染疫併發症至今未見具體明確的對策，也沒有提供更友善的職場配套及家庭照顧協助。

張其祿要求，政府應就0到12歲高風險防疫盲區的兒童提出照護及防疫提出有效對策，並調度醫療系統，提升兒童醫療照護量能。

賴香伶指出，疫情無法歸責於雇主，因此防疫照顧假不能強制雇主支薪，目前許多父母面臨防疫照顧假問題，政府應拿出更多政策誘因給各企業主，使父母可以放心的申請防疫照顧假，並且無後顧之憂陪伴小孩。（編輯：翟思嘉）1110525