吳釗燮稱不尋求形式上獨立 國民黨：予以肯定

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）外交部長吳釗燮日前說，台灣期望避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立。國民黨今天表示，民進黨政府願意「回頭是岸」，與國民黨在同一條船上穩定台海局勢，予以肯定。

吳釗燮日前接受全美公共廣播電台（NPR）專訪時表示，台灣正在極力避免戰爭且將維持現狀、不尋求形式上的獨立。國民黨文傳會副主委林家興今天下午透過新聞稿表示，去年吳釗燮遭中共國台辦列入台獨頑固分子名單之中時，他還驕傲回應這是一份「殊榮」，可是現在卻又對尋求台獨噤聲，應該和外界說明一下髮夾彎的心路歷程。

林家興說，吳釗燮的表態，也同樣符合國民黨向來主張「反對台灣獨立」、「維護台海和平」的政策路線，如今民進黨政府願意「回頭是岸」，與國民黨在同一條船上穩定台海局勢，國民黨仍願予以肯定。

但林家興也質疑，吳釗燮怎麼這麼快就對台獨噤聲，改口主張的都是國民黨的長期政策，難道是現在才警覺到台海局勢真的兵凶戰危。

林家興表示，國民黨向來主張「反對台灣獨立」，並致力穩定台海及區域局勢、保衛台灣安全，避免戰事發生，並且期許在台灣這片土地上深化民主自由的普世價值，追求台海和平。相信這樣穩健的道路才是最符合美方利益，也是台灣大多數民眾所歡迎的政策路線。

林家興也說，追求台海和平穩定是台美之間的共享目標，民進黨政府應拋棄意識形態、務實看待國際局勢，與國民黨攜手守護台灣安全，而非一面稱「台獨」挑釁，另一面卻又大轉彎「不尋求獨立」，這叫民進黨內眾多真正的「台獨頑固分子」情何以堪。（編輯：林興盟）1110526