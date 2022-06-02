105公厘輪型戰車 估年底完成2輛研發測評

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）立法院外交及國防委員會今天前往國防部與軍備局202廠考察，安排此參訪行程的國民黨立委江啟臣表示，105公厘輪型戰車已完成首輛組裝整合，今天並在現場展示說明，現正執行分項功能測試，預計12月底前完成2輛研發測評。

立法院外交及國防委員會今天安排到國防部考察，民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委溫玉霞等出席。

江啟臣辦公室發布新聞稿指出，江啟臣要求，國防部應掌握武器採購需求與自主性，持續爭取國防所需的先進武器，目前執行中的軍購案件，也務必如期如質完成。

江啟臣表示，目前已有一些軍購案喊停，例如新型155公厘自走砲及精準彈（M109A6）、新型反潛直升機，美方已確定不供售，相關備案能否達到原設定的建軍備戰目的；轉增購海馬士多管火箭系統，採購進度是否能如期滿足國防需求，國防部應掌握建案進度，勿有所延誤。

江啟臣表示，F-16A/B購改案及F-16V採購案攸關台灣空防戰力建構，國防部務必掌握進度如期完成，並向美方轉達國會對此的關切，若能提前交機，將可加速提升台灣空防戰力。

立法院國防及外交委員會並到軍備局202廠考察，瞭解105公厘輪型戰車的研發進度。軍備局202廠平時負責國軍40公厘以上口徑各型火砲、彈藥、特種電池及防護器材等研究發展與生產。

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江啟臣表示，立委現場參訪彈筒生產線，105公厘輪型戰車現已完成首輛組裝整合，並於現場展示說明，現正執行分項功能測試，預計12月底前完成2輛研發測評。

邱臣遠也在臉書發文，表達對於火炮科研人員的慰問與敬意。他表示，未來台灣接收美制M1A2T主戰坦克後，也希望國防部能考慮建立120mm戰車火炮及彈藥生產線，持續強化台灣的國防自主能力。（編輯：張良知）1110602