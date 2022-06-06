高市長選舉 柯志恩：朱立倫曾找李四川葉匡時談

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，黨主席朱立倫訪美前，已先後與前高雄市副市長葉匡時、李四川見面詳談，但就她了解，包含她在內，都認為應找在地人選，才是對高雄負責任的做法。

國民黨布局年底縣市長選舉，高雄市長提名人選尚未確定。目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；柯志恩也是被點名對象，但意願不高。國民黨秘書長黃健庭近期將南下高雄，聽取基層意見，並與地方意見領袖討論人選。

對於高雄市長選戰，柯志恩今天上午在主持廣播節目「POP撞新聞」時表示，朱立倫訪美前，已先後與葉匡時、李四川見面詳談。

柯志恩指出，就她的理解，包括她自己在內，李四川及葉匡時都認為，國民黨應該在高雄找一個在地的人選，因為不能只考量今年11月的選舉，還要考量之後能否長期經營，這對高雄才是負責任的做法，但顯然目前檯面上的人選都是住在台北。

柯志恩表示，葉匡時也非常有趣，曾說過一句話「要選，早就出來選，不會等到現在」，而葉匡時不選的理由是太太堅決否定。

柯志恩指出，黨中央是否還有人可以說服李四川、葉匡時出來選？顯然目前還沒有；而黨中央是否會持續勸進或有其他轉機，現在還不知道。

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對於自己也被點名，柯志恩表示，她只是眾多被徵詢者之一，不是唯一、也不是第一，且她從頭到尾都支持在地優先。

針對柯志恩指朱立倫日前與李四川、葉匡時見面詳談。國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏今天在國民黨中央黨部召開的記者會後，接受媒體訪問時表示，目前朱立倫正在美國訪問，詳細情況她並不清楚，但有關高雄市長的提名作業，選策會一定會持續找出最適合的人選，代表國民黨參選。（編輯：謝佳珍）1110606