國防部福利處攜手民團做公益 設庇護商品專區頁面

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（中央社記者王揚宇台北6日電）國防部福利事業管理處與中華民國全國庇護工場聯合總會，今天舉行策略聯盟計畫簽訂儀式，透過國防部福利處國軍福利站網路商店等通路，設置「庇護商品」專區頁面，共同參與支持公益。

在民進黨立委湯蕙禎的牽線下，今天舉行這場策略聯盟計畫簽訂儀式記者會。

湯蕙禎表示，透過策略聯盟的方式，不僅讓庇護工場生產的商品可在國軍福利站網路商店等通路上架、銷售，同時可以將減少運輸及舖貨的成本，直接回饋給消費者，讓更多民眾一起參與支持庇護工場，讓所有的身心障礙朋友們能夠在穩定的工作場域自給自足。

國防部福利處長吳俊一上校說，國防部福利事業管理處最早從國軍福利站及營站開始經營，因應網路時代的來臨，積極發展國軍福利站網路商店等虛擬通路，商品也日趨多元。

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吳俊一指出，這次透過湯蕙禎居中引薦，讓福利處能夠與社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會合作，開闢「庇護商品」專區，為庇護工場再增加一個銷售管道，也讓國軍能有參與公益、照顧弱勢的機會。

中華民國全國庇護工場聯合總會長胡神賀表示，這次是首度和國軍體系正式鏈結合作，目前規劃了12家庇護工場和福利處合作，推出可作為零嘴及野戰口糧的果乾、乾燥蔬菜等商品，希望國軍、民眾及社會各界多多支持。（編輯：黃國倫）1110606