更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土5萬2992例 增151人死亡、243例中重症
首頁 / 政治

國防部福利處攜手民團做公益 設庇護商品專區頁面

2022/6/6 13:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北6日電）國防部福利事業管理處與中華民國全國庇護工場聯合總會，今天舉行策略聯盟計畫簽訂儀式，透過國防部福利處國軍福利站網路商店等通路，設置「庇護商品」專區頁面，共同參與支持公益。

在民進黨立委湯蕙禎的牽線下，今天舉行這場策略聯盟計畫簽訂儀式記者會。

湯蕙禎表示，透過策略聯盟的方式，不僅讓庇護工場生產的商品可在國軍福利站網路商店等通路上架、銷售，同時可以將減少運輸及舖貨的成本，直接回饋給消費者，讓更多民眾一起參與支持庇護工場，讓所有的身心障礙朋友們能夠在穩定的工作場域自給自足。

國防部福利處長吳俊一上校說，國防部福利事業管理處最早從國軍福利站及營站開始經營，因應網路時代的來臨，積極發展國軍福利站網路商店等虛擬通路，商品也日趨多元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳俊一指出，這次透過湯蕙禎居中引薦，讓福利處能夠與社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會合作，開闢「庇護商品」專區，為庇護工場再增加一個銷售管道，也讓國軍能有參與公益、照顧弱勢的機會。

中華民國全國庇護工場聯合總會長胡神賀表示，這次是首度和國軍體系正式鏈結合作，目前規劃了12家庇護工場和福利處合作，推出可作為零嘴及野戰口糧的果乾、乾燥蔬菜等商品，希望國軍、民眾及社會各界多多支持。（編輯：黃國倫）1110606

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族