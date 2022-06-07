強化布雷作戰 海軍官兵反覆演練裝載作業

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（中央社記者游凱翔台北7日電）軍事新聞通訊社今天報導，海軍第一布雷艇中隊日前執行水雷裝載訓練，官兵發揮團隊默契將水雷吊掛至布雷軌道，並操作自動布雷系統，順利完成水雷裝載作業。

根據軍聞社發布的照片顯示，此次是以MK-6號15型水雷進行布雷訓練，根據海軍日前披露的性能諸元，此型裝配開關型觸角，各觸角線路併聯，當艦船有效撞擊任何一觸角，將能引爆水雷，攻擊目標為敵水面艦及潛艦。

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談到布雷作戰重要性，軍方日前說明，台灣四周環海，海上交通線更是維持生存關鍵，因此維持台海安全與海上交通線的順暢，成為戰時能否延續作戰要點。

目前4艘新型快速布雷艇已成軍，並成為海軍布雷主力，此艇由台灣龍德造船廠製造，長41公尺、寬8.8公尺，吃水1.607公尺，滿載排水量347噸，動力系統為柴油主機，船速14節，續航力大於1200海里，艦首搭配T-75 20mm機砲，兩側各裝1具T-74 7.62mm排用機槍及3條自動布雷軌。（編輯：謝佳珍）1110607