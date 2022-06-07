立委質疑公益信託成財團避稅工具 盼速修法補漏洞

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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委高嘉瑜等人今天召開記者會指出，現行公益信託相關法規有所疏漏，導致無法監管及規範，淪為財團假公益、真投資的避稅工具，也成為財團小金庫，必須盡快修法，讓公益信託回歸公益。

受邀出席記者會的法務部法律事務司科長黃王裕說，法務部在民國107年就啟動公益信託法制的修正，並於109年將草案報送行政院，行政院在去年4月將草案函送立法院審議。

黃王裕表示，草案中有就公益最低支出比例、轉投資、資訊揭露制度等進一步規範，未來會配合立法院排審進度，積極推動。

高嘉瑜與時代力量立委邱顯智、獨立記者姚惠珍等人今天在立法院召開「公益信託大騙局？加速修法杜絕假公益真避稅」記者會，提出相關主張。

高嘉瑜說，從1996年至2020年底，總計核准258個公益信託設立，總信託資產市值逾新台幣1200億元；其中，國內五大財團所成立的十大公益信託，佔總市值8成，達996億多元，但做公益的比例僅0.65%。

高嘉瑜說，經調查，十大公益信託成立以來所有年度財報，享有的減稅優惠逾200億元，但多年來累計捐款總額卻不到60億元。

高嘉瑜質疑，公益信託淪為財團假公益、真投資、真避稅的工具與巧門，但因現行法規疏漏，導致行政機關無法可管，因此她提出修法版本，重點包括公益支出應超過該年度信託財產總額5%或收入總額的60%，以及財報要經會計師查核等。

高嘉瑜指出，行政院的修法版本已送到立法院，希望立法院下會期能盡快審查公益信託相關法案，將其列為優先法案，讓公益信託回歸公益。

邱顯智說，公益信託就是要做公益，不該放任財團知法玩法，時力立法院黨團也提出修法版本，希望下會期列為優先法案，把漏洞填補起來，實質監督。（編輯：郭無患）1110607