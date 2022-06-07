趙少康建議張善政 邀羅智強加入團隊

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（中央社記者王承中、葉臻台北7日電）前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，中廣董事長趙少康今天表示，相信羅智強也是以大局為重，建議國民黨桃園市長參選人張善政不妨展現善意，邀請羅智強加入競選團隊，羅智強應會願意共襄盛舉。

與張善政競選團隊熟識的人士向中央社表示，如同張善政在臉書的發文，「期盼智強兄與所有珍愛桃園的好朋友，我們一起攜手打造新桃園」，言下之意也是在向羅智強喊話，且先前張善政陪同羅智強在桃園行腳時，就曾表示希望能與羅智強攜手合作，一直以來也都對他維持善意。

國民黨徵召張善政參選桃園市長，羅智強昨晚透過臉書表示，他決定退出桃園市長選舉，繼續行腳，為台灣人民祈福。

趙少康今天上午在接受媒體聯訪時，對於羅智強退出桃園市長選舉，他表示，本來國民黨很有機會可以拿回桃園市的執政權，徵召張善政也是不錯的人選，但因為事先溝通不好，搞得地方雞飛狗跳。

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趙少康指出，他認為羅智強退選也是以大局為重，此舉也會讓藍營桃園市長的選情稍微單純一點。建議張善政不妨三顧茅廬，邀請羅智強加入競選團隊，負責空戰、網路及青年工作，這些都是羅智強擅長，而張善政較弱的一塊。

趙少康表示，若兩人能結合，相輔相成，等於如虎添翼。他認為，相信以羅智強目前的情況，只要張善政展現善意，羅智強應該會願意共襄盛舉，一起把桃園市長拿回來。（編輯：翟思嘉）1110607