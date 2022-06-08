民進黨全代會7/17登場 選舉造勢將視疫情變化

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北8日電）民進黨中執會今天通過7月17日在台北國際會議中心召開全代會；每逢選舉年，全代會都是造勢的絕佳時機，但今年縣市長選舉提名因疫情延宕，黨內人士說，全代會上是否有造勢活動，還要視屆時整體社會氛圍與情勢。

民進黨今天召開中執會，會中通過7月17日在台北國際會議中心3樓大會堂召開第20屆第1次全國黨員代表大會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。

民進黨今年的全國黨代表大會重頭戲是改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心。

另外，過去每逢選舉年，民進黨多會在全代會前敲定縣市長布局，全代會都是造勢的絕佳時機，但今年縣市長選舉提名因疫情延宕，包括，外界關注的北北基桃竹提名不一定在7月17日前定案，最遲可至8月底。

民進黨也曾在選舉年時，當年7月全代會時專注黨職改選，不進行選舉造勢，9月黨慶才舉辦選舉聯合造勢。

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民進黨人士指出，今天中執會先敲定全代會時間、地點，至於全代會規劃還在幕僚作業階段，屆時會不會有選舉造勢橋段，還是會視整體的社會氛圍與情勢做準備，民進黨本來就沒有預設提名要在什麼時間點完成。

另外，民進黨中執會今天也通過公告2022年直轄市議員提名候選人。民進黨內初選出線的台南市議員第1選區議員參選人蔡宗翰被對手檢舉盜用衛福部長陳時中簽名造勢，民進黨移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告。（編輯：蘇志宗）1110608