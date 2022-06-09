蘇貞昌：外交互動、友台決議多 台灣深受國際肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）近來國際頻出現挺台及呼籲重視台海和平穩定的聲浪，行政院長蘇貞昌表示，這是總統蔡英文領導國家的成果，顯示台灣深受國際肯定，也與許多理念、價值相近國家的關係大有進展。

蘇貞昌今天在行政院會中指出，今年的世界衛生大會，台灣參與案獲得全球88國、超過3800名國際友人聲援；日本執政黨自民黨6月也通過2022年「經濟財政管理與改革基本方針」，除首度提到台灣，也強調台海和平穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。

另外，歐洲議會7日以474票贊成的壓倒性票數，通過「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告案，蘇貞昌說，此案不僅反對任何破壞台海現狀的單邊行動，更將台灣視為歐盟在印太地區重要的民主夥伴關係，敦促歐盟在多元議題上加強與台灣交流合作，這也是今年歐洲議會第5度通過的友台報告。

蘇貞昌也說，今年多個國外訪團訪台，他接見的9團皆明確表達堅定支持台灣，並盼能持續與台灣進行多方合作交流。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）6日率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長的聯合訪問團抵台。蘇貞昌說，斯洛伐克訪團顯示斯國不分中央、地方，高度重視拓展台斯關係。

蘇貞昌下午也接見來自法國跨黨派國會議員訪團，他說，這是法國總統大選後首發的訪團，也是去年至今，法國國會第3度組團來訪，印證台法兩國互動緊密友好。

蘇貞昌表示，綿密的外交互動，以及國外陸續通過各種友台決議，彰顯在蔡總統努力下，台灣已深受國際肯定、重視，加以台灣堅持自由、民主、人權的普世價值，以及在國際供應鏈中不可或缺的角色，與區域安全上的重要關鍵地位，皆促使國際對台灣的支持與關注愈趨強大，也讓台灣與許多理念、價值相近國家的關係大有進展。

蘇貞昌也肯定外交部及各駐外館處用心耕耘，以及各單位、各部會從各方面持續努力。

蘇貞昌強調，台灣這幾年來的進步成果已向全世界展現，例如近期法務部主辦「兩公約第三次國家報告國際審查會議」、行政院性別平等處主辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研討會等，國際社會皆已看見台灣的各種努力並給予肯定。（編輯：林興盟）1110609