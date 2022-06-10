桃園苗栗提名有爭議 江啟臣：過程可以再細膩

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，在桃園市、苗栗縣的提名出現些許爭議，前主席江啟臣今天說，縣市長的提名程序可以再細膩點，黨內民主的確還有改善空間；團結不是用喊的，是靠制度形塑。

國民黨日前宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓積極備戰、表態參選的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強錯愕，地方也出現反彈聲浪；至於在苗栗縣長提名部分，則是在宣布徵召立委徐志榮後，遭徐志榮婉拒，至今尚未擺平。

江啟臣今天上午接受廣播專訪時表示，國民黨主席朱立倫有很強的求勝意志，希望帶領國民黨贏得2022年的地方選舉，奠定2024年總統大選勝選的基礎；可是細節包括這段時間縣市長的提名程序、民主過程，大家有不一樣的聲音，他認為都還可以再細膩一點，黨務工作永遠都可以做得更好，黨內的民主的確還有許多改善空間。

江啟臣認為，大家可以集思廣益，用更好、更有利的方法，讓最強的參選人能夠出線，並在過程中賦予更多的民意與正當性。例如接下來高雄市長的提名，在有了前面各縣市提名的經驗，高雄就可以看看有何種方法，讓最強的人選在提名過程中，就能夠加分，得到更多的支持與正當性。

被問到如果擔任黨主席，是否會讓桃園、苗栗的提名爭議發生，江啟臣說，黨內的爭議當然要想辦法避免，在共識形成的過程中，聽取不同的聲音蠻重要的，要想辦法協調，國民黨提名制度不是死的，有協調、民調、徵召等方式，這些工具就是提供給提名小組、黨主席運用；團結不是用喊的，是靠制度形塑的，大家會團結是因為有制度，不團結就是因為感到不公平、不甘願。

朱立倫近日在美國訪問，以及拋出九二共識是沒有共識的共識等言論，江啟臣表示，正面看待國民黨加強與美國的交流，甚至是與其他國家政黨的交流；兩岸論述本來就容易引起各種聲音，因此，如果朱立倫要在國民黨的兩岸論述做出明顯的調整時，黨內勢必會有不同的聲音。（編輯：謝佳珍）1110610