各縣市疫情停課標準不一 民進黨團促補助團膳業者

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（中央社記者郭建伸台北10日電）各縣市因應疫情程度不同衍生停課、遠距教學標準不一，進而影響校園營養午餐的團膳業者營運與備料。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，建議行政院補償團膳業者的備料損失，並協助團膳業者未來融貸。

民進黨團今天上午舉行「地方停課影響團膳，建請中央協助補償」記者會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬偕副書記長林楚茵和立委陳亭妃、何欣純、賴品妤出席。

陳亭妃表示，民進黨執政後訂定校園營養午餐「3章1Q」政策，推行食材溯源，食材備料成本較高；但近來接到許多團膳業者陳情，反映各縣市停課、遠距教學時間不一，由於無法供應營養午餐，導致食材與成本損失。

陳亭妃表示，許多團膳業者配合政府推行國產3章1Q政策，如今受到疫情停課影響，政府應給予備料損失補償。

賴品妤也說，各縣市政府因應學校染疫情況不同發布停課或遠距教學，學校常處於停課與復課之間，導致團膳業者頻繁損失食材，甚至備料困難，呼籲政府應幫助團膳業者度過難關。

另外，鄭運鵬表示，從北到南疫情高峰點和學校停課標準都不同，造成團膳業者不確定感；緊接著面臨暑假，團膳業者工作相對變少，到下學期開學恐經營困難，或學校難以發包營養午餐等問題。

鄭運鵬表示，民進黨團建議行政院補償團膳業者前階段的備料損失，並協助團膳業者未來融貸；雖然不是所有團膳業者都需要融貸，但財政部和金管會應協助，銀行不要對團膳業者雨天收傘。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。（編輯：楊凱翔）1110610